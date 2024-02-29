Кто-то уже в марте, а кто-то позже: когда пенсионеры получат повышенные пенсии

В начале марта стартует весенняя индексация пенсионных выплат. Украинские пенсионеры смогут получить от 100 до 1 500 гривен к основной пенсии, но такое повышение будет назначаться сразу не всем.

На сколько вырастут пенсии в Украине в 2024 году

Напоминаем, что с 1 марта украинские пенсии будут проиндексированы. С начала полномасштабной войны, это уже третья индексация выплат.

К теме Пенсионные выплаты вырастут, однако не у всех: кого коснется весенняя индексация пенсий

Стало известно, что в этом году пенсионные выплаты, которые были назначены до 2021 года, вырастут почти на 8%, хотя в прошлом году индексация составляла почти 20%.

По словам премьер-министра Денис Шмыгаль, в марте среднее повышение пенсий составит 322 гривен,

Кроме того, размер увеличения пенсий не сможет превысить 1 500 гривен.

Пенсионеры, получающие среднюю пенсию, после мартовской индексации смогут получать до 5 717 гривен. По состоянию на февраль она составляла 5 311 гривен.

Кому повысят пенсии:

9,5 миллиона пенсионерам, которым пенсия назначена на общих основаниях,

596 тысяч пенсионерам силовых ведомств,

97,8 тысячи лицам, которые получают пенсию по инвалидности (вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы),

20,8 тысяч ученым, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления.

Будет повышение еще и в апреле

Повышение в 2024 году не получат те лица, которым пенсия была назначена в 2024 году. Также, это коснется тех, чей размер пенсии, которую назначили до 1 января 2024 года, не достигала минимального показателя и к которой пенсии доплачивали помощь до минимального размера.

Кроме мартовской индексации, в апреле некоторые пенсионеры тоже получат повышение к пенсии. Речь идет о тех лицах, которые несмотря на свой возраст до сих пор работают.

654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа получат автоматический перерасчет. Размер индексации тоже составит 8%.

Кстати, вычисляют размер индексации по окончательным официальным показателям развития экономики:

Поэтому, инфляция в прошлом году составила 5,1%,

А рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, – 7%.

Интересно, что пенсии, которые были назначены в 2021 – 2023 годах тоже вырастут – всего на 100 гривен.