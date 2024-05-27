ПФУ увеличил финансирование на выплаты пенсий за последний месяц

В мае ПФУ увеличил финансирование пенсий для украинцев. В этом месяце на пенсионные выплаты было направлено 60,9 миллиарда гривен, что немного больше, чем в апреле.

Как выросло финансирование пенсий в мае

Пенсионный фонд Украины объявил о завершении финансирования пенсий за май 2024 года.

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Для сравнения, в апреле на пенсионные выплаты было потрачено 60,5 миллиардов гривен.

Из общей суммы выплат через Укрпочту было направлено 9,9 миллиарда гривен, а через уполномоченные банки – 51 миллиард гривен.

По состоянию на 1 мая 2024 года в Украине было зарегистрировано 10,159 миллионов пенсионеров, что на 4 тысячи больше по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Пенсионного фонда Украины.

Из этого количества 8,082 миллиона пенсионеров получают пенсионные выплаты через банковские счета, тогда как 2,077 миллиона человек пользуются услугами Укрпочты для получения пенсий.

Где были самые высокие выплаты

С начала года средний размер пенсии вырос на 9,6% и достиг 5 743 гривен по состоянию на 1 апреля.

Среди областей Украины, Киев опережает другие регионы с самой высокой средней пенсией, которая составляет 7 848 гривен. Также среди областей с самыми высокими пенсиями:

Ровенская область – 7 205 гривен;

Донецкая область – 7 017 гривен;

Луганская область – 6 525 гривен;

Днепропетровская область – 6 333 гривен.

Зато самые низкие средние пенсионные выплаты регистрируются в таких областях: