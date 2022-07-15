Сколько получают работающие пенсионеры в Украине: в ПФУ назвали суммы
Источник:Пенсиный фонд Украины
В Украине почти 3 миллиона работающих пенсионеров. В Пенсионном фонде рассказали, что в среднем они получают около 5 тысяч гривен.
Пенсия у работающих пенсионеров
С 1 июля 2022 года, всего в Украине насчитывалось 10,8 миллиона пенсионеров, сообщили в ПФУ. Из них только 2,7 миллиона человек работают.
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В среднем работающие пенсионеры получают 4 665,54 гривны. Это на 228,09 гривен больше среднего размера пенсий всех пенсионеров. Напомним, что в среднем размер пенсионных выплат во II квартале (апрель – июнь) вырос на 67 гривен или на 1,5% до 4 437,45 гривны.
Заметим, что за последний квартал (апрель – июнь) размер выплат работающих пенсионеров увеличился на 132,63 гривны. В конце II квартала он составлял 4532,91 гривны (по состоянию на 1 апреля).
Как вырос размер для разных категорий
- По возрасту – 74,31%.
- По инвалидности – 13,8%.
- В случае расхода кормильца – 5,83%.
- За выслугу лет – 5,39%.
- Социальные пенсии – 0,62%.
- Пожизненное содержание судей – 0,03%.
Динамика распределения пенсионеров по размерам назначенных пенсий / инфографика ПФУ
Размер пенсий в Украине
Размер минимальной пенсии в Украине прикреплен к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 июля минимальная пенсия выросла на 93 гривны до 2027 гривен. Максимальная пенсия – 20 270 гривен.
Напомним, что пенсионеры могут получать выплаты на карточку или через почту. Детальнее о пошаговой инструкции, как изменить способ получения пенсий, ранее рассказывали здесь.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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