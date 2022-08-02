Сколько потеряли страны Еврозоны из-за войны в Украине: данные ЕЦБ

Европейский центральный банк призвал страны Еврозоны использовать свои деньги более эффективно. Поскольку правительства стран тратят больше, чем получат, чтобы смягчить экономический удар от полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Расходы Еврозоны из-за войны в Украине

19 стран Еврозоны теряют 0,9% своего ВВП. В расходы входят субсидии на топливо, компенсации резкого роста цен на энергоносители и другие меры поддержки. Заметим, что прогнозируемый ВВП Еврозоны в этом году вырастет на уровне 4 процентных пунктов.

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По оценкам ЕЦБ, в 2022 – 2024 годах стимулирующие меры, принятые в ответ на российско-украинскую войну, прибавят чуть менее 0,4 процентных пункта к росту и сдержат инфляцию чуть более чем на 0,1 процентных пунктов. Половина расходов поддержки была направлена на поддержание потребления ископаемого топлива в краткосрочной перспективе, в то время как только минимальная часть средств способствовала переходу к "зеленой" экономике. В будущем... следует прилагать усилия, чтобы усилить компенсации, связанные с энергетикой, для наиболее уязвимых домохозяйств,

– отметили в ЕЦБ. В ЕЦБ также подчеркнули, что стимулы должны быть направлены на уменьшение использования ископаемого топлива и зависимости от российских энергоносителей, при этом сохранить "здоровую" ситуацию с государственными финансами.

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