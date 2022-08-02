Расходы Еврозоны из-за войны в Украине

19 стран Еврозоны теряют 0,9% своего ВВП. В расходы входят субсидии на топливо, компенсации резкого роста цен на энергоносители и другие меры поддержки. Заметим, что прогнозируемый ВВП Еврозоны в этом году вырастет на уровне 4 процентных пунктов.

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По оценкам ЕЦБ, в 2022 – 2024 годах стимулирующие меры, принятые в ответ на российско-украинскую войну, прибавят чуть менее 0,4 процентных пункта к росту и сдержат инфляцию чуть более чем на 0,1 процентных пунктов. Половина расходов поддержки была направлена на поддержание потребления ископаемого топлива в краткосрочной перспективе, в то время как только минимальная часть средств способствовала переходу к "зеленой" экономике. В будущем... следует прилагать усилия, чтобы усилить компенсации, связанные с энергетикой, для наиболее уязвимых домохозяйств,

– отметили в ЕЦБ. В ЕЦБ также подчеркнули, что стимулы должны быть направлены на уменьшение использования ископаемого топлива и зависимости от российских энергоносителей, при этом сохранить "здоровую" ситуацию с государственными финансами.

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