Расходы Еврозоны из-за войны в Украине
19 стран Еврозоны теряют 0,9% своего ВВП. В расходы входят субсидии на топливо, компенсации резкого роста цен на энергоносители и другие меры поддержки. Заметим, что прогнозируемый ВВП Еврозоны в этом году вырастет на уровне 4 процентных пунктов.
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По оценкам ЕЦБ, в 2022 – 2024 годах стимулирующие меры, принятые в ответ на российско-украинскую войну, прибавят чуть менее 0,4 процентных пункта к росту и сдержат инфляцию чуть более чем на 0,1 процентных пунктов.
Половина расходов поддержки была направлена на поддержание потребления ископаемого топлива в краткосрочной перспективе, в то время как только минимальная часть средств способствовала переходу к "зеленой" экономике.
В будущем... следует прилагать усилия, чтобы усилить компенсации, связанные с энергетикой, для наиболее уязвимых домохозяйств,
– отметили в ЕЦБ.
В ЕЦБ также подчеркнули, что стимулы должны быть направлены на уменьшение использования ископаемого топлива и зависимости от российских энергоносителей, при этом сохранить "здоровую" ситуацию с государственными финансами.
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