Витрати Єврозони через війну в Україні

19 країн Єврозони втрачають 0,9% свого ВВП. У витрати входять субсидій на паливо, компенсації різкого зростання цін на енергоносії та інші заходи підтримки. Зауважимо, що прогнозовано ВВП Єврозони у цьому році зросте лише на рівні 4 відсоткових пунктів.

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За оцінками ЄЦБ, у 2022 – 2024 роках стимулюючі заходи, ухвалені у відповідь на російсько-українську війну, додадуть трохи менше ніж 0,4 відсоткових пунктів до зростання та стримають інфляцію трохи більше ніж на 0,1 відсоткових пунктів. Половина видатків підтримки була спрямована на підтримку споживання викопного палива у короткостроковій перспективі, тоді як лише мінімальна частина коштів сприяла переходу до "зеленої" економіки. У майбутньому ... слід докладати зусиль, щоб посилити компенсації, пов'язані з енергетикою, для найбільш уразливих домогосподарств,

– наголосили в ЄЦБ. У ЄЦБ також підкреслили, що стимули мають бути спрямовані на зменшення використання викопного палива та залежності від російських енергоносіїв, і при цьому зберегти "здорову" ситуацію з державними фінансами.

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