8 апреля, 11:20
Снова упал: что происходит с курсом злотого 8 апреля
Основні тези
- 8 апреля официальный курс злотого в Украине составляет 10,49 гривны, что на 21 копейку меньше, чем 7 апреля.
- Средний курс покупки злотого в банках составляет 10,30 гривны, продажи – 11,05 гривны.
8 апреля курс злотого продолжает снижаться после резкого взлета в конце прошлой недели. Ситуация на валютном рынке постепенно стабилизируется.
Какой сейчас официальный курс злотого
Официальный курс злотого 8 апреля в Украине достиг – 10,49 гривны (-21 копейка, по сравнению с 7 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой сейчас курс злотого в обменниках и банках
Как сообщает "Минфин", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины таков:
- средний банковский курс покупки достиг – 10,30 гривны за злотый (-15 копеек), продажи – 11,05 (-10 копеек);
- средний курс покупки в обменниках составляет – 10,55 гривны за злотый (-10 копеек), продажи – 10,77 (-3 копеек).
Сколько нужно потратить, чтобы купить 100 злотых сегодня
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня необходимо иметь ориентировочно – 1 105 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике нужно иметь примерно – 1 077 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 100 злотых
- если сдавать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 030 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменнике, можно выручить – 1 055 гривен.
Обратите внимание! Курс зависит от места, где происходит обмен.