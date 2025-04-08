Снова упал: что происходит с курсом злотого 8 апреля

8 апреля курс злотого продолжает снижаться после резкого взлета в конце прошлой недели. Ситуация на валютном рынке постепенно стабилизируется.

Какой сейчас официальный курс злотого

Официальный курс злотого 8 апреля в Украине достиг – 10,49 гривны (-21 копейка, по сравнению с 7 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой сейчас курс злотого в обменниках и банках

Как сообщает "Минфин", сегодня курс злотого в банках и обменниках Украины таков:

средний банковский курс покупки достиг – 10,30 гривны за злотый (-15 копеек), продажи – 11,05 (-10 копеек);

покупки достиг – 10,30 гривны за злотый (-15 копеек), продажи – 11,05 (-10 копеек); средний курс покупки в обменниках составляет – 10,55 гривны за злотый (-10 копеек), продажи – 10,77 (-3 копеек).

Сколько нужно потратить, чтобы купить 100 злотых сегодня

чтобы приобрести 100 злотых в банке, сегодня необходимо иметь ориентировочно – 1 105 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике нужно иметь примерно – 1 077 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 100 злотых

если сдавать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 030 гривен;

при сдаче 100 злотых в обменнике, можно выручить – 1 055 гривен.

Обратите внимание! Курс зависит от места, где происходит обмен.