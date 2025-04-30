Все стабильно: как изменился курс злотого накануне мая

Курс злотого продемонстрировал весомый рост в апреле. Речь идет, в частности, о периоде пасхальных праздников. Впоследствии ситуация начала стабилизироваться.

Какой официальный курс злотого в Украине

Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 30 апреля, составляет – 11,07 гривен (-2 копейки, по сравнению с 29 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", средний банковский курс злотого перед маем изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 апреля);

продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация также изменилась незначительно:

покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,06 гривны за злотый (-1 копейка).

Какая сумма нужна сегодня, чтобы купить 100 злотых

чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно – 1 135 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 106 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сегодня

при сдаче 100 злотых в банк, сегодня можно выручить ориентировочно – 1 070 гривен;

а вот, если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить – 1 095 гривен.

Обратите внимание! Курс зависит от места, где происходит обмен валюты и может отличаться от указанного.