30 апреля, 13:48
Все стабильно: как изменился курс злотого накануне мая
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине на 30 апреля составляет 11,07 гривен, уменьшившись на 2 копейки по сравнению с 29 апреля.
- Банковский курс злотого на покупку и продажу остался без изменений, тогда как в обменниках курс на продажу снизился на 1 копейку.
Курс злотого продемонстрировал весомый рост в апреле. Речь идет, в частности, о периоде пасхальных праздников. Впоследствии ситуация начала стабилизироваться.
Какой официальный курс злотого в Украине
Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 30 апреля, составляет – 11,07 гривен (-2 копейки, по сравнению с 29 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина", средний банковский курс злотого перед маем изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 апреля);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках ситуация также изменилась незначительно:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,06 гривны за злотый (-1 копейка).
Какая сумма нужна сегодня, чтобы купить 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно – 1 135 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 106 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сегодня
- при сдаче 100 злотых в банк, сегодня можно выручить ориентировочно – 1 070 гривен;
- а вот, если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить – 1 095 гривен.
Обратите внимание! Курс зависит от места, где происходит обмен валюты и может отличаться от указанного.