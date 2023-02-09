Госдолг Украины снова увеличился: сколько придется платить в 2023 году

По состоянию на февраль этого года прогнозируемые выплаты по государственному долгу увеличились как по внутренним, так и внешним займам. Точные цифры госдолга в феврале еще неизвестны, однако вероятно, что эта сумма уже больше годового ВВП.

В декабре 2022 года госдолг составил 4,071 триллиона гривен. Из них на внешний долг пришлось 2,6 триллиона, а на внутренний 1,4 триллиона.

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Согласно февральским оценкам, ожидается, что по итогам 2023 Украина выплатит 679,4 миллиарда гривен. Это на 20,9 миллиарда больше, чем в прошлом месяце. Из них:

548,1 миллиарда пойдут на погашение внутреннего долга. Сумма его обслуживания составит 209,6 миллиарда гривен.

По внешнему долгу в этом году планируется уплатить 131,2 миллиарда гривен, из которых 44,2 миллиарда пойдут на обслуживание.

Пиковые выплаты по госдолгу придутся на май (108,3 миллиарда), июнь (91,2 миллиарда) и ноябрь (89,9 миллиарда).

На сколько вырастут заимствования в 2023 году