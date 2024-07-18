Нацбанк Польши выяснил, сколько средств украинские беженцы пересылают в Украину

Национальный банк Польши подсчитал, что иммигранты перевели в Украину 5,9 миллиарда злотых в первом квартале 2024 года. Это на 1,7 миллиарда злотых меньше по сравнению с прошлым годом.

Сколько средств перевели украинцы в Польшу

По данным Национального банка Польши, 57,7% всех переводов иммигрантов были направлены в Украину. Уменьшение переводов связано со снижением заработков сезонных и приграничных работников.

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А кроме того, уменьшилось количество украинских граждан, которые работают в Польше на краткосрочной основе.

В первом квартале 2024 года переводы краткосрочных иммигрантов составили 3,5 миллиарда злотых против 6,0 миллиарда злотых в первом квартале 2023 года.

В географической структуре переводов доминировали средства, направлены в Украину, что составили 3,4 миллиарда злотых. Кроме того, выросли переводы в другие соседние с Польшей страны, в частности в Беларусь.