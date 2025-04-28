Украина в 2024 году направила более 2 миллиардов гривен в поддержку Чернобыльской зоны

В 2024 году расходы Украины на управление Чернобыльской зоной отчуждения составили 2,31 миллиарда гривен. Это на 9,5% больше, чем в 2023 году, когда было потрачено 2,11 миллиарда гривен.

На что пошли средства

Из предусмотренных в бюджете 2,51 миллиарда гривен было освоено 92% средств, которые администрировало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), передает 24 Канал со ссылкой на Energy Map.

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Большая часть потраченных средств – 60,6% или 1,4 миллиарда гривен – пошла на поддержание в безопасном состоянии остановленных энергоблоков Чернобыльской АЭС и объекта "Укрытие", который защищает четвертый реактор.

Еще 19% расходов (0,44 миллиарда гривен) направили на поддержку экологической безопасности в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.

На мероприятия по дезактивации, транспортировки, переработки и захоронения радиоактивных отходов, а также работы на специализированном комплексе "Вектор" потратили 0,43 миллиарда гривен, что составляет 18,6% суммы.

Заметьте! Другие направления, в частности сохранение этнокультурного наследия, управление в зоне и радиологическая защита населения, составили 0,04 миллиарда гривен, или 1,8% общих расходов.