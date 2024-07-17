Какой стаж нужен для получения социальной пенсии

Если лицо достигло пенсионного возраста, но не имеет достаточного страхового стажа, оно не может получать полноценную пенсию. Вместо этого ему назначают социальную пенсию.

Какой стаж нужен для социальной пенсии

Те, кто не набрал достаточно лет стажа, могут претендовать на социальную пенсию.

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Стандарты страхового стажа в 2024 году:

31 год для пенсии в 60 лет.

21 год для пенсии в 63 года.

15 лет для пенсии в 65 лет.

Ежегодно до 2028 года минимальное требование к страховому стажу увеличивается на один год.

Что такое социальная пенсия





Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Эта выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (3 028 гривен). Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.

Как оформить социальную пенсию

Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с пакетом документов, который включает: