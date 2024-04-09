Тарифы на электроэнергию в Украине: сколько стоит 1 киловатт света в апреле

О повышении стоимости электроэнергии разговоры не утихают с начала года. А на фоне последних событий это стало еще актуальнее. О том, сколько стоит 1 киловатт света сейчас, читайте далее.

Какой актуальный тариф на электроэнергию

Сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Однако недавно стало известно, что в Кабмине не исключают возможность повысить тариф на электроэнергию для украинского населения.

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А все из-за того, что россияне с новыми силами начали атаковать энергетическую инфраструктуру.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Разрушения были значительные – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная.

Вырастет ли тариф на электроэнергию

Эксперт Олег Попенко в комментарии 24 Канала рассказал, что населению стоит ожидать роста тарифа на электроэнергию Предполагается, что повышение цены будет уже этим летом.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ У нас стоимость света только неурегулированная для населения. Все остальные сферы – это рынок. Общая рыночная стоимость света за киловатт должна была бы составлять 7 гривен – это если учитывать тариф на распределение, тариф на передачу, НДС и прочее.

Также по мнению Попенко, уже можно говорить о том, что чистая стоимость электроэнергии для населения может быть установлена на уровне 3,5 гривны за киловатт.

Впрочем, если тариф на электроэнергию вырастет, то он повлечет за собой еще и рост цен на обслуживание многоквартирного дома,

– добавляет эксперт по ЖКУ.

Итак, если сейчас семья платит средне 300 – 400 гривен за обслуживание дома, то эта стоимость увеличится на 10 – 15%.

Что говорят в НКРЭКУ

В то же время председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк рассказал, что допускаются изменения в вопросе обеспечения ПСО.

Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в имеющемся варианте... Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже,

– сказал Валерий Тарасюк.

Член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал еще в начале 2024 года, что тарифы на электричество могут вырасти вдвое уже в этом году. На такое решение подталкивают западные партнеры.