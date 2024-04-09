Який актуальний тариф на електроенергію

Нині тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте, нещодавно стало відомо, що в Кабміні не виключають можливість підвищити тариф на електроенергію для українського населення.

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А все через те, що росіяни з новими силами почали атакувати енергетичну інфраструктуру.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Руйнування були значні – і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна.

Чи зросте тариф на електроенергію

Експерт Олег Попенко у коментарі 24 Каналу розповів, що населенню варто очікувати на зростання тарифу на електроенергію Передбачається, що підвищення ціни буде вже цього літа.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП У нас вартість світла лише неврегульована для населення. Всі інші сфери – це ринок. Загальна ринкова вартість світла за кіловат мала б становити 7 гривень – це якщо враховувати тариф на розподіл, тариф на передачу, ПДВ та інше.

Також на думку Попенка, вже можна говорити про те, що чиста вартість електроенергії для населення може бути встановлена на рівні 3,5 гривні за кіловат.

Втім, якщо тариф на електроенергію зросте, то він потягне за собою ще й ріст цін на обслуговування багатоквартирного будинку,

– додає експерт з ЖКП.

Отже, якщо наразі сім'я сплачує середньо 300 – 400 гривень за обслуговування будинку, то ця вартість збільшиться на 10 – 15%.

Що говорять у НКРЕКП

Водночас голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розповів, що допускаються зміни в питанні забезпечення ПСО.

Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше,

– сказав Валерій Тарасюк.

Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів ще на початку 2024 року, що тарифи на електрику можуть зрости вдвічі вже цьогоріч. На таке рішення підштовхують західні партнери.