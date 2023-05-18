Дороже, чем в Киеве и Львове: где аренда однокомнатной квартиры стоит более 13000 гривен
Источник:Госстат
В Украине подорожала аренда жилья. Так, в апреле снять 1-комнатную квартиру в среднем стоило 6 101 гривну, тогда как в январе было на 108 гривен дешевле – 5 993 гривны.
Где снимать жилье дешевле всего
По данным Госстата, самые низкие расценки на съем 1-комнатной квартиры установили прифронтовых и областях, имеющих общую границу с Россией. Так, самые низкие цены зафиксированы в Сумской области – в среднем 2 768 гривен. На 1 гривну подороже в Запорожской. Дальше идут:
Читайте также Что будет с ценами на недвижимость после войны
- Херсонская – 2 959 гривен;
- Николаевская – 3 432 гривны;
- Харьковская – 3 530 гривен;
- Черниговская – 3 740 гривен.
Где цены самые высокие
Только в 2 областях аренда 1-комнатной квартиры стоит более 10 000 гривен. Это:
- Закарпатская – в среднем 13 123 гривны;
- Львовская – 11 542 гривны.
Еще в трех регионах выложить придется свыше 7 000 гривен. В частности:
- в Киеве – 7 590 гривен;
- Хмельницкой области – 7 181 гривна;
- Черновицкой – 7 095 гривен.
Какие квартиры предпочитают украинцы
По словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массовых атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты в выборе квартир. Так:
- украинцы ищут квартиры на низких этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения;
- в приоритете квартиры с газоснабжением;
- важную роль играет расстояние до объектов критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.