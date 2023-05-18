Дороже, чем в Киеве и Львове: где аренда однокомнатной квартиры стоит более 13000 гривен

В Украине подорожала аренда жилья. Так, в апреле снять 1-комнатную квартиру в среднем стоило 6 101 гривну, тогда как в январе было на 108 гривен дешевле – 5 993 гривны.

Где снимать жилье дешевле всего

По данным Госстата, самые низкие расценки на съем 1-комнатной квартиры установили прифронтовых и областях, имеющих общую границу с Россией. Так, самые низкие цены зафиксированы в Сумской области – в среднем 2 768 гривен. На 1 гривну подороже в Запорожской. Дальше идут:

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Херсонская – 2 959 гривен;

Николаевская – 3 432 гривны;

Харьковская – 3 530 гривен;

Черниговская – 3 740 гривен.

Где цены самые высокие

Только в 2 областях аренда 1-комнатной квартиры стоит более 10 000 гривен. Это:

Закарпатская – в среднем 13 123 гривны;

Львовская – 11 542 гривны.

Обратите внимание! Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в жилье. После оплаты вам предстоит выдать копию подписанного договора и ключи.

Еще в трех регионах выложить придется свыше 7 000 гривен. В частности:

в Киеве – 7 590 гривен;

Хмельницкой области – 7 181 гривна;

Черновицкой – 7 095 гривен.

Какие квартиры предпочитают украинцы

По словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массовых атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты в выборе квартир. Так: