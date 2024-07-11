Как "купить" стаж для пенсии: сколько стоит 1 год стажа

Украинцы могут в онлайн-режиме приобрести страховой стаж для получения пенсии. О том, "покупка" 1 года стажа обойдется в кругленькую сумму.

Сколько стоит год работы

В Украине люди пенсионного возраста могут "докупить" страховой стаж в случае необходимости. Однако для того, что засчитать 1 полный месяц страхового стажа, нужно оплатить как минимум минимальный страховой взнос, который составляет 1 760 гривен. Таким образом, 1 год стажа в Украине в 2024 году будет стоить – 21 480 гривен.

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Однако пенсионер может самостоятельно устанавливать частоту и размер взносов в зависимости от своих финансовых возможностей. При этом делать добровольные взносы можно как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Кто может докупить страховой стаж

Докупить стаж могут граждане Украины в возрасте старше 16 лет. Это могут быть: