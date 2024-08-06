Сколько стоит купить один год стажа для выхода на пенсию
6 августа 2024, 16:22Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Украинцы имеют возможность купить страховой стаж для получения пенсии, однако стоит отметить, что стоимость одного года стажа является весьма значительной в 2024 году.
Сколько стоит год стажа
В Украине лица пенсионного возраста имеют возможность "докупить" страховой стаж, если это необходимо. Для зачисления одного полного месяца стажа необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен.
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Соответственно, в 2024 году 1 год стажа будет стоить 21 480 гривен. Однако, пенсионер имеет возможность самостоятельно определять частоту и размер взносов в зависимости от своих финансовых возможностей.Заметьте! Делать добровольные взносы можно как на свой счет, так и в пользу другого лица.