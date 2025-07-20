Как без нужного стажа получать пенсию в будущем

Из-за того, что каждый год в Украине увеличивается нормы для выхода на пенсию, человек может не получить нужного стажа. Однако его можно будет докупить. В 2025 году был установлен размер взноса, который нужно платить за каждый дополнительный месяц к стажу.

Как оформить договор для увеличения страхового стажа?

Сейчас добровольный пенсионный взнос в 2025 году составляет 1 760 гривен за один дополнительный месяц к стажу, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Заключить договор об уплате взносов можно онлайн. Для этого понадобится сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

С помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) нужно авторизоваться на веб-портале ПФУ,

В разделе "Коммуникации с ПФУ" следует выбрать опцию "Договор на добровольное участие",

Если лицо заключает договор за себя, то ему нужно вариант "Желаю платить взносы на себя", где электронная форма договора будет заполнена автоматически. Далее следует поставить отметку о предоставлении согласия на обработку персональных данных, нажать "Подписать и оплатить" и оплатить взнос,

Если же заключение договора происходит за третье лицо, то стоит самостоятельно заполнить все поля с данными этого лица. Далее алгоритм действий такой же, как в случае, когда договор оформляют на себя.

Такой договор действует до конца текущего календарного года – до 31 декабря. Уже с 1 января нового года лицу стоит повторно оформить договор на уплату пенсионных взносов.

Обратите внимание! Каждый взнос засчитывается за тот месяц, за который поступили средства на счет ПФУ. Оплату не стоит откладывать на последний день месяца, ведь тогда они будут зачислены не за текущий месяц, а за следующий.

Когда в Украине можно выйти на пенсию?

Каждый год сроки выхода на пенсию в Украине меняются. Таким образом, каждый год количество нужного страхового стажа увеличивается на год.