Официальный курс доллара достиг новой ценовой отметки

Нацбанк установил курс американской валюты на новом уровне. Цена выросла на 9 копеек, против предыдущей цены. Курс евро несущественно снизился –на 2 копейки за последние сутки.

Официальный курс 12 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,51 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 10 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,45 гривны, что на 2 копейки меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 13 июня:

доллар – 40,44 гривны,

евро – 43,53 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 12 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,35 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,20 гривны , а продажа – 40,90 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,80 гривны, а продажа – 40,89 гривны.

Что будет с курсом на наличном рынке

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на этой неделе на рынке будет меньшая волатильность, чем на прошлой неделе. Это произойдет из-за исчерпания эффекта переходной даты.

Банкир говорит, что не исключением является, что курс доллар может попытаться преодолеть отметку в 41 гривну вскоре.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар, хотя вероятность закрепиться выше нее довольно низкая.

Ожидается, что американская валюта может в течение недели колебаться – от 40,6 гривны до 41,3 гривны за доллар.

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