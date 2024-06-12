Официальный курс доллара достиг новой ценовой отметки
Нацбанк установил курс американской валюты на новом уровне. Цена выросла на 9 копеек, против предыдущей цены. Курс евро несущественно снизился –на 2 копейки за последние сутки.
Официальный курс 12 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,51 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 10 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,45 гривны, что на 2 копейки меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 13 июня:
- доллар – 40,44 гривны,
- евро – 43,53 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 12 июня мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,35 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,20 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,80 гривны, а продажа – 40,89 гривны.
Что будет с курсом на наличном рынке
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на этой неделе на рынке будет меньшая волатильность, чем на прошлой неделе. Это произойдет из-за исчерпания эффекта переходной даты.
Банкир говорит, что не исключением является, что курс доллар может попытаться преодолеть отметку в 41 гривну вскоре.
В наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар, хотя вероятность закрепиться выше нее довольно низкая.
Ожидается, что американская валюта может в течение недели колебаться – от 40,6 гривны до 41,3 гривны за доллар.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.