Официальный доллар подорожал: на сколько выросла валюта
Официальные курсы валют на сегодня изменились, но несущественно. Евро выросло всего на несколько копеек, а доллар на немного больше - на 7 копеек.
Официальный курс 7 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс 7 февраля достиг 37,62 гривны за доллар. Стоимость выросла на 7 копеек против 6 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,39 гривны, что на 2 копейки больше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 8 февраля:
- Доллар – 37,59 гривны,
- Евро – 40,50 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 7 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 37,55 гривны, а продажа – 38,10 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,50 гривны, а продажа – 38,20 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,95 гривны, а продажа – 38,05 гривны.
Что предусматривает второй этап валютной либерализации
Во время встречи Нацбанка с представителями Американской торговой палаты и Европейской бизнес ассоциации, а также с крупным бизнесом, был обсужден вопрос о валютном урегулировании.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, регулятор будет продолжать либерализацию валюты несмотря на вызовы.
Как только появятся соответствующие предпосылки, мы продолжим движение в этом направлении. Мы уже имеем существенный прогресс в реализации первого этапа смягчения валютных ограничений. Ставим в приоритет его завершение и переход к реализации второго этапа.
На сегодня Нацбанк ожидает решения о выделении средств США для помощи Украине. Это позволит реализовать базовый сценарий макропрогноза НБУ.