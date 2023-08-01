Доллар на черном рынке существенно упал: на сколько опустилась валюта

За сутки на черном рынке доллар потерял самую существенную цену. При продаже стоимость опустилась на 20 копеек. Подобные колебания происходят и с курсом евро.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 1 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 31 июля), а продажа – 37,60 гривны (-20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+6 копеек), а продажа – 37,55 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продажа – (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,23 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,89 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (-19 копеек), а продажа – 37,40 гривны (-20 копеек).

(-19 копеек), а продажа – (-20 копеек). Евро покупают по 41,24 гривны (-21 копеек), а продают за 41,55 гривны (-25 копеек).

Курс доллара в августе

Экономист Борис Кушнирук рассказывает, что в ближайшее время изменений курса ждать не стоит. Ведь, например, сезонные повышения курса формирует экспортная выручка от продаж аграрной продукции, а сейчас с этим есть проблемы.

Борис Кушнирук Экономист Рыночного курса нет, и я надеюсь, что не будет до завершения войны. Если фактически большинство валютного предложения закрывает Национальный банк, то фактически никакого рыночного курса быть не может априори во время войны. И я думаю, что даже определенное время после завершения войны, какого-либо рыночного курса быть не может.

Кроме того, Кушнирук добавляет, что произошедший на прошлой неделе рост курса доллара на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.