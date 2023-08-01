Доллар на черном рынке существенно упал: на сколько опустилась валюта
1 августа 2023, 09:53Читати новину українською
За сутки на черном рынке доллар потерял самую существенную цену. При продаже стоимость опустилась на 20 копеек. Подобные колебания происходят и с курсом евро.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 1 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 31 июля), а продажа – 37,60 гривны (-20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (+6 копеек), а продажа – 37,55 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,23 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,89 гривны (-6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (-19 копеек), а продажа – 37,40 гривны (-20 копеек).
- Евро покупают по 41,24 гривны (-21 копеек), а продают за 41,55 гривны (-25 копеек).
Курс доллара в августе
Экономист Борис Кушнирук рассказывает, что в ближайшее время изменений курса ждать не стоит. Ведь, например, сезонные повышения курса формирует экспортная выручка от продаж аграрной продукции, а сейчас с этим есть проблемы.
Рыночного курса нет, и я надеюсь, что не будет до завершения войны. Если фактически большинство валютного предложения закрывает Национальный банк, то фактически никакого рыночного курса быть не может априори во время войны. И я думаю, что даже определенное время после завершения войны, какого-либо рыночного курса быть не может.
Кроме того, Кушнирук добавляет, что произошедший на прошлой неделе рост курса доллара на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания.