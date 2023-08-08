Меньше 37 гривен: где доллар опустился наиболее существенно за сутки

В банках доллар опустился ниже 37 гривен. Курс снова тяготеет к официальному. В то же время в обменниках стоимость валют почти не изменилась – на уровне 37 гривен и выше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 8 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,9 гривны (-10 копеек против 7 августа), а продажа – 37,55 гривны (+3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,54 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,05 гривны (без изменений), а продажа – 37,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,07 гривны (+12 копеек), а продажа – 41,45 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,29 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,4 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,15 гривны (без изменений), а продают за 41,35 гривны (-5 копеек).

Курс на эту неделю

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что в течение этой недели курс доллара будет тяготиться к официальному.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это дает повод прогнозировать постепенное понижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара.

по прогнозам курс в ближайшие семь дней будет находиться в диапазонеТак случится, потому что к середине прошлой недели отрицательный показатель купли и продаж начал сокращаться.

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