Меньше 37 гривен: где доллар опустился наиболее существенно за сутки
8 августа 2023, 10:02Читати новину українською
В банках доллар опустился ниже 37 гривен. Курс снова тяготеет к официальному. В то же время в обменниках стоимость валют почти не изменилась – на уровне 37 гривен и выше.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 8 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,9 гривны (-10 копеек против 7 августа), а продажа – 37,55 гривны (+3 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,54 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,05 гривны (без изменений), а продажа – 37,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,07 гривны (+12 копеек), а продажа – 41,45 гривны (-4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,29 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,4 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 41,15 гривны (без изменений), а продают за 41,35 гривны (-5 копеек).
Курс на эту неделю
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что в течение этой недели курс доллара будет тяготиться к официальному.
Это дает повод прогнозировать постепенное понижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара.