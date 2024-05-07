Доллар продолжает дешеветь после праздников: где валюта больше всего потеряла

В банках и на черном рынке американская валюта потеряла в среднем от 5 до 10 копеек в цене при продаже и покупке. В то же время в обменниках валюты немного выросли.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем наличных денег 39,30 гривны (-10 копеек против 6 мая), а продажа – 39,80 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,66 гривны (-6 копеек), а продажа – 39,80 гривны (-5 копеек).

(-6 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 42,70 гривны (-5 копеек), а продают за 42,90 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+5 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,60 гривны (+7 копеек), а продажа – 42,95 гривны (без изменений).

Какая ситуация на валютном рынке

Как рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный, после перехода к "управляемой гибкости" валютный рынок функционирует все больше ориентируясь на спрос и предложение.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим что эти колебания сегодняшние не создают какого-то опасного давления.

Председатель НБУ добавил, что регулятор в дальнейшем будет присутствовать на рынке и обеспечивать курсовую устойчивость, одновременно давая рынку возможность реагировать на внешние и внутренние факторы.

Андрей Пышный отметил,, что ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя и остаются определенные риски.Носите криптокошелек всегда в кармане вместе с удобным мобильным приложением. Так вы сможете покупать и продавать криптовалюту или торговать популярными монетами где угодно и когда угодно.