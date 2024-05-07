Доллар продолжает дешеветь после праздников: где валюта больше всего потеряла
7 мая 2024, 10:05Читати новину українською
В банках и на черном рынке американская валюта потеряла в среднем от 5 до 10 копеек в цене при продаже и покупке. В то же время в обменниках валюты немного выросли.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 7 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем наличных денег 39,30 гривны (-10 копеек против 6 мая), а продажа – 39,80 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,66 гривны (-6 копеек), а продажа – 39,80 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 42,70 гривны (-5 копеек), а продают за 42,90 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+5 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,60 гривны (+7 копеек), а продажа – 42,95 гривны (без изменений).
Какая ситуация на валютном рынке
Как рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный, после перехода к "управляемой гибкости" валютный рынок функционирует все больше ориентируясь на спрос и предложение.
Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, сезонность. Мы видим что эти колебания сегодняшние не создают какого-то опасного давления.
Председатель НБУ добавил, что регулятор в дальнейшем будет присутствовать на рынке и обеспечивать курсовую устойчивость, одновременно давая рынку возможность реагировать на внешние и внутренние факторы.Заметьте! Андрей Пышный отметил,, что ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя и остаются определенные риски.