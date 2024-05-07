Курс валют у банках

Станом на ранок 7 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,30 гривні (-10 копійок проти 6 травня), а продаж – 39,80 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,66 гривні (-6 копійок), а продаж – 39,80 гривні (-5 копійок).

(-6 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 42,70 гривні (-5 копійок), а продають за 42,90 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,50 гривні (+5 копійок), а продають – за 39,85 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,60 гривні (+7 копійок), а продаж – 42,95 гривні (без змін).

Яка ситуація на валютному ринку

Як розповів очільник Нацбанку Андрій Пишний, після переходу до "керованої гнучкості" валютний ринок функціонує дедалі більше орієнтуючись на попит та пропозицію.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми бачимо коливання, ми бачимо, що ці коливання пов'язані в першу чергу із факторами, які існували до війни, сезонність. Ми бачимо що ці коливання сьогоднішні не створюють якогось небезпечного тиску.

Голова НБУ додав, що регулятор надалі буде присутній на ринку та забезпечуватиме курсову стійкість, водночас даючи ринку можливість реагувати на зовнішні та внутрішні фактори.

Зауважте! Андрій Пишний наголосив на тому, що ситуація на валютному ринку контрольована, хоч й залишаються певні ризики.

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