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Экономика Соцвыплаты Сколько нужно заплатить за год страхового стажа для пенсии
6 апреля, 16:53
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Сколько нужно заплатить за год страхового стажа для пенсии

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинцы могут "докупить" страховой стаж через онлайн-сервис Пенсионного фонда, что позволяет улучшить условия выхода на пенсию или увеличить ее размер.
  • В 2025 году стоимость одного года страхового стажа составляет 21 120 гривен, рассчитана на основе минимальной заработной платы 8 000 гривен.

Украинцы могут докупить страховой стаж для своих нужд. Подробнее о процессе, условиях этой услуги и стоимости одного года стажа в 2025 году читайте далее.

Для чего нужно докупить страховой стаж

В Украине можно "докупить" страховой стаж через онлайн-сервис Пенсионного фонда, чтобы улучшить условия выхода на пенсию или увеличить ее размер, передает 24 Канал.

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Этот сервис является удобным и доступным инструментом для тех, кто хочет улучшить свой страховой стаж без посещения учреждений и сложных процедур. Более того, каждый может самостоятельно выбирать размер и периодичность уплаты взносов, учитывая свои финансовые возможности и желания.

Обратите внимание! Страховые взносы зачисляются за месяц, когда средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины, то есть они становятся действительными в этом месяце.

Кто может докупить стаж в 2025 году

Участие в добровольном пенсионном страховании могут принимать лица старше 16 лет, как застрахованные, так и незастрахованные. Также существует возможность заключения договора для уплаты страховых взносов за других лиц.

Для заключения договора о добровольном участии следует обратиться к вебпорталу электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Процесс заключения договора осуществляется в электронном формате:

  • где нужно подписать стандартный договор о добровольной уплате страховых взносов;
  • для подписания можно использовать квалифицированную электронную подпись, Дія.Підпис или систему GOV.ID.

Сколько стоит 1 год страхового стажа

Для того, чтобы рассчитать стоимость страхового стажа в Украине, необходимо ориентироваться на минимальную заработную плату, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен. Минимальный страховой взнос составляет 22% от этой суммы, что равняется 1 760 гривен в месяц. Если вам не хватает одного года стажа, то сумма для уплаты составит 21 120 гривен.