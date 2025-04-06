Для чего нужно докупить страховой стаж

В Украине можно "докупить" страховой стаж через онлайн-сервис Пенсионного фонда, чтобы улучшить условия выхода на пенсию или увеличить ее размер, передает 24 Канал.

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Этот сервис является удобным и доступным инструментом для тех, кто хочет улучшить свой страховой стаж без посещения учреждений и сложных процедур. Более того, каждый может самостоятельно выбирать размер и периодичность уплаты взносов, учитывая свои финансовые возможности и желания.

Обратите внимание! Страховые взносы зачисляются за месяц, когда средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины, то есть они становятся действительными в этом месяце.

Кто может докупить стаж в 2025 году

Участие в добровольном пенсионном страховании могут принимать лица старше 16 лет, как застрахованные, так и незастрахованные. Также существует возможность заключения договора для уплаты страховых взносов за других лиц.

Для заключения договора о добровольном участии следует обратиться к вебпорталу электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Процесс заключения договора осуществляется в электронном формате:

где нужно подписать стандартный договор о добровольной уплате страховых взносов;

для подписания можно использовать квалифицированную электронную подпись, Дія.Підпис или систему GOV.ID.