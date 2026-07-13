Самая дорогая ягода Украины наконец-то подешевела: что происходит с ценами на голубику

В Украине цены на садовую голубику начали стремительно снижаться. Причиной стало массовое поступление нового урожая на рынок, хотя по сравнению с прошлым годом ягода по-прежнему остается значительно дороже.

Почему в Украине дешевеет голубика

Цены на садовую голубику в Украине начали быстро снижаться. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, такая тенденция является традиционной для середины сезона, когда большинство производителей приступает к активной уборке урожая, а предложение ягоды существенно увеличивается.

По данным ежедневного мониторинга, только с конца прошлой рабочей недели отпускные цены на голубику упали в среднем на 17%. Сейчас производители продают ягоду по 300–400 гривен за килограмм, тогда как еще неделю назад минимальная цена составляла около 380 гривен за килограмм. Подобная ситуация и с вишнями: в этом сезоне украинской вишни на рынке заметно меньше, чем в прошлом году, однако цены пока остаются ниже.

Участники рынка объясняют снижение цен сразу несколькими факторами. Прежде всего, фермеры массово приступили к сбору урожая, что увеличило предложение. Кроме того, на цены давит большой объем других сезонных фруктов и ягод, которые сейчас представлены на рынке по более низким ценам.

Несмотря на нынешнее снижение стоимости, голубика по-прежнему остается дороже, чем в прошлом году. Средняя цена ягоды сейчас примерно на 37% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Производители объясняют это более низкой урожайностью из-за неблагоприятных погодных условий во время созревания голубики.

Сколько стоит голубика в популярных супермаркетах

В розничных сетях цены на садовую голубику пока остаются выше, чем у производителей. Это связано с логистическими расходами, фасовкой и торговой наценкой.

На данный момент приобрести голубику в больших супермаркетах Украины можно по следующим ценам:

"Сильпо" – от 399 гривен за килограмм (или от 199,5 гривен за упаковку 500 граммов);

– от (или от 199,5 гривен за упаковку 500 граммов); АТБ – около 169,95–199,95 гривен за упаковку 250 граммов;

– около за упаковку 250 граммов; Varus – от 189,90 гривны за 250 граммов (эквивалент около 760 гривен за килограмм);

– от за 250 граммов (эквивалент около 760 гривен за килограмм); Novus – около 189–219 гривен за упаковку 250 граммов;

– около за упаковку 250 граммов; METRO – от 349 до 429 гривен за килограмм в зависимости от сорта, фасовки и страны происхождения.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением объемов сбора урожая голубики предложение на рынке будет и дальше расти. Если погодные условия останутся благоприятными, это может способствовать дальнейшему постепенному снижению цен как у производителей, так и в розничных торговых сетях.

В то же время ситуация с клубникой кардинально иная. В конце сезона украинская клубника начала стремительно дорожать. За неделю отпускные цены производителей выросли почти на четверть из-за сокращения предложения, хотя ягода все еще стоит дешевле, чем в прошлом году.