Цены на клубнику взлетели за неделю: что происходит на рынке ягод

В конце сезона украинская клубника начала стремительно дорожать. За неделю отпускные цены производителей выросли почти на четверть из-за сокращения предложения, хотя ягода по-прежнему стоит дешевле, чем в прошлом году.

Почему в Украине дорожает клубника

На этой неделе украинские производители садовой клубники смогли повысить отпускные цены. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, главной причиной стало существенное сокращение предложения ягоды из-за завершения сезона сбора в большинстве регионов страны.

По данным ежедневного мониторинга, только с начала текущей недели клубника подорожала в среднем на 23%. Сейчас производители реализуют ягоду по цене 100–180 гривен за килограмм в зависимости от качества продукции и объема партии. В то же время в этом сезоне украинской вишни на рынке заметно меньше, чем в прошлом году, однако цены пока остаются ниже.

Аналитики отмечают, что на рынке одновременно действуют несколько факторов. Многие хозяйства уже завершили продажу урожая, поэтому предложение быстро сокращается. В то же время спрос остается стабильно высоким как среди покупателей свежей продукции, так и среди предприятий, занимающихся переработкой ягод.

Несмотря на нынешнее подорожание, клубника по-прежнему остается дешевле, чем в этот же период прошлого года. По оценкам EastFruit, нынешние цены примерно на 17% ниже, чем в прошлом году.

Каковы цены на клубнику в супермаркетах Украины

Несмотря на рост отпускных цен у производителей, в больших торговых сетях стоимость клубники остается достаточно разной в зависимости от региона, происхождения ягоды и формата упаковки.

На данный момент популярные украинские супермаркеты предлагают клубнику по следующим ценам:

"Сильпо" – от 159 гривен за килограмм ;

– от ; АТБ – около 149,95 гривны за килограмм (при наличии);

– около (при наличии); Varus – от 169,90 гривны за килограмм ;

– от ; Novus – около 179 гривен за килограмм ;

– около ; METRO – от 149 до 179 гривен за килограмм в зависимости от сорта и фасовки.

Эксперты отмечают, что с завершением сезона открытого грунта существенного снижения цен уже не ожидается. Если предложение будет и дальше сокращаться, а спрос останется высоким, цены на клубнику могут удерживаться на повышенном уровне до полного завершения сезона продаж.

Ранее мы сообщали, что, вопреки ожиданиям из-за весенних заморозков, черешня в Украине в этом сезоне стоит дешевле, чем год назад. Эксперты объясняют это неожиданной ситуацией на рынке, которая заставила импортеров пересмотреть свои расчеты.