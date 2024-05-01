Сколько стоит куб воды в Украине в 2024 году

Тарифы на воду очень острая тема для бытовых потребителей, ведь это на прямую касается их денег. Власти постоянно делают анонсы новых повышений, однако чего ждать именно в мае.

Сколько стоит куб воды 2024 года

Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 гривны до 45,97 гривны. Соответственно самая дешевая вода на Харьковщине, а самая дорогая в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Однако со временем некоторые поставщики подняли стоимость своих услуг. В частности во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов учета выросла на 38%, до 19,63 гривны. А вот в домах со счетчиками он вырос на 6%, до 31,15 гривны.

Цена на водоотвод, для потребителей без счетчика тоже поднялась до 39,26 гривны, а для тех, у кого они есть, до 50,78 гривны.

Тарифы пытаются поднять не впервые

В Нововолынске и в "Бориспольводоканале" решили повысить тарифы на воду в начале 2024 года.

Летом 2023 года НКРЭКУ уже пыталась поднять тарифы на воду. Так, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля прошлого года должны были вырасти в среднем на 32%. Впрочем, это решение было отменено, а высшее руководство страны назвало это мероприятие непрофессиональным.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.

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