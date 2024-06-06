Новые цены на бензин, дизтопливо и автогаз: сколько придется платить за литр топлива

Вскоре акцизы на топливо вырастут, а это значит, что за литр бензина или дизтоплива придется платить по-новому. Ожидается, что стоимость подорожает в среднем на 1,5 – 2 гривны за литр.

На сколько подорожает топливо летом

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Сергей Куюн рассказал, что с июля в Украине будут действовать новые налоги на топливо. Это было сделано для введения справедливой акцизной политики.

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Ставки с 1 июля вырастут от 55,60 евро до 242,60 евро, в зависимости от вида топлива:

на бензины – до 242,60 евро за 1 000 литров ,

, на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1 000 литров ,

, на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1 000 литров.

Вследствие этого цены на украинских АЗС могут подорожать ориентировочно на 1,5 – 2 гривны:

бензин – до 57,42 гривны,

дизтопливо – до 55,58 гривны.



На сколько может вырасти литр топлива в Украине / Скриншот из телеграмм-канала нардепа Ярослава Железняка

Впрочем, по словам Куюна, Верховная Рада так и не поддержала справедливое повышение акцизов на сжиженный газ. Ранее в правительственном проекте говорилось, что налог на газ должен составлять 277 евро за 1 000 литров с 1 января 2028 года.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Не понимаю, почему с акциза того, кто едет на газу, покупают только один бронежилет для военного, а с акциза тех, кто проехал такой же километр на бензине, – четыре бронежилета.

Альтернативный проект по акцизам на сжиженный газ с ценой 55,60 гривны лишает бюджет более 6 миллиардов гривен до конца года.

По состоянию на 5 июня, по данным "Консалтинговой группы А-95", за литр горючего придется отдать:

Бензин А-95 – 56,03 гривны,

Бензин А-92 – 52,54 гривны,

Дизтопливо – 52,58 гривны,

Газ автомобильный – 26,65 гривны.

Цены ежегодно будут увеличиваться

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года ставки акцизов будут увеличиваться ежегодно. А уже с 1 января 2028 года будут составлять:

на бензин – 359 евро за 1 000 литров,

на дизтопливо – 330 евро за 1 000 литров,

на автогаз – 70 евро за 1 000 литров.



Как будет увеличиваться акциз на топливо с 2024 по 2028 годы / Скриншот из телеграм-канала нардепа Ярослава Железняка

Все выше расчеты осуществлены по курсу евро в 42,8 гривны, 20% НДС и неизменных закупочных цен на топливо.