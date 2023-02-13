Индекс Бигмака: на сколько украинская цена отличается от мировых, – The Economist

13 февраля 2023, 13:15
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Согласно январскому индексу Бигмака, который рассчитывает The Economist, украинская гривна недооценена на 53,5% по отношению к доллару. Такой вывод сделан из-за того, что цена на Бигмак в Украине сопоставима по меньшему курсу валют.

Каким должен быть курс по индексу Бигмака

Поскольку в Соединенных Штатах Америки Бигмак стоит 5,36 доллара, а в Украине 92 гривны, обменный курс между ценами в таком случае равен 17,6 гривны за доллар. Пока официальный курс установлен на уровне 36,56 гривны за доллар, поэтому, по мнению The Econimist, гривна на 53.5% недооценена по отношению к доллару.

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Что такое индекс Бигмака?

Издание The Econimist внедрило индекс Бигмака как легкомысленный способ проверить, находятся ли валюты на "правильном" уровне. Этот способ не идеален, поскольку Бигмак в разных странах состоит из местных ингредиентов, цены на которые отличаются.

Какие цены на Бигмак в других странах

  • Польша – 7,75 злотых. Заложенный обменный курс по отношению к доллару США составляет 3,31. Разница между этим и фактическим обменным курсом 4,34 предполагает, что польский злотый недооценен на 23,6%.
  • Чехия – 99 крон. Предполагаемый обменный курс составляет 18,47. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 21,95, свидетельствует о недооценке чешской кроны на 15,8%.
  • Молдова – 60 леев. Предполагаемый обменный курс составляет 11,19. Разница между этим и фактическим обменным курсом 18,84 говорит о том, что молдавский лей занижен на 40,6%.
  • Еврозона – Бигмак стоит 4,86 евро в еврозоне и 5,36 доллара в США. Приблизительный обменный курс составляет 0,91. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, говорит о недооценке евро на 1,4%.
  • Бигмак стоит 980 песо в Аргентине, то есть приблизительный обменный курс составляет 182,84. Разница между этим и фактическим обменным курсом 184,70 свидетельствует о недооценке аргентинского песо на 1%.
  • Швейцария - Бигмак стоит 6,70 швейцарских франков в Швейцарии, поэтому предполагаемый обменный курс составляет 1,25. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, рейтинг о переоценке швейцарского франка на 35,4%.

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На сколько в Украине подорожали продукты

  • В январе 2023 года инфляция составила 0,8% по сравнению с декабрем. Цены на продукты питания выросли 1,4%.
  • Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 6,4% и 4,4% соответственно.
  • За год войны больше выросли в цене фрукты – на 77%, яйца – на 73,3%, а также рыбу и рыбные продукты – на 45,5%.
Автор: Ольга Ожогіна