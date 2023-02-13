Индекс Бигмака: на сколько украинская цена отличается от мировых, – The Economist
13 февраля 2023, 13:15Читати новину українською
Согласно январскому индексу Бигмака, который рассчитывает The Economist, украинская гривна недооценена на 53,5% по отношению к доллару. Такой вывод сделан из-за того, что цена на Бигмак в Украине сопоставима по меньшему курсу валют.
Каким должен быть курс по индексу Бигмака
Поскольку в Соединенных Штатах Америки Бигмак стоит 5,36 доллара, а в Украине 92 гривны, обменный курс между ценами в таком случае равен 17,6 гривны за доллар. Пока официальный курс установлен на уровне 36,56 гривны за доллар, поэтому, по мнению The Econimist, гривна на 53.5% недооценена по отношению к доллару.
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Что такое индекс Бигмака?
Издание The Econimist внедрило индекс Бигмака как легкомысленный способ проверить, находятся ли валюты на "правильном" уровне. Этот способ не идеален, поскольку Бигмак в разных странах состоит из местных ингредиентов, цены на которые отличаются.
Издание The Econimist внедрило индекс Бигмака как легкомысленный способ проверить, находятся ли валюты на "правильном" уровне. Этот способ не идеален, поскольку Бигмак в разных странах состоит из местных ингредиентов, цены на которые отличаются.
Какие цены на Бигмак в других странах
- Польша – 7,75 злотых. Заложенный обменный курс по отношению к доллару США составляет 3,31. Разница между этим и фактическим обменным курсом 4,34 предполагает, что польский злотый недооценен на 23,6%.
- Чехия – 99 крон. Предполагаемый обменный курс составляет 18,47. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 21,95, свидетельствует о недооценке чешской кроны на 15,8%.
- Молдова – 60 леев. Предполагаемый обменный курс составляет 11,19. Разница между этим и фактическим обменным курсом 18,84 говорит о том, что молдавский лей занижен на 40,6%.
- Еврозона – Бигмак стоит 4,86 евро в еврозоне и 5,36 доллара в США. Приблизительный обменный курс составляет 0,91. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, говорит о недооценке евро на 1,4%.
- Бигмак стоит 980 песо в Аргентине, то есть приблизительный обменный курс составляет 182,84. Разница между этим и фактическим обменным курсом 184,70 свидетельствует о недооценке аргентинского песо на 1%.
- Швейцария - Бигмак стоит 6,70 швейцарских франков в Швейцарии, поэтому предполагаемый обменный курс составляет 1,25. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 0,92, рейтинг о переоценке швейцарского франка на 35,4%.
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На сколько в Украине подорожали продукты
- В январе 2023 года инфляция составила 0,8% по сравнению с декабрем. Цены на продукты питания выросли 1,4%.
- Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 6,4% и 4,4% соответственно.
- За год войны больше выросли в цене фрукты – на 77%, яйца – на 73,3%, а также рыбу и рыбные продукты – на 45,5%.