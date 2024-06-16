Покупка страхового стажа для пенсии: сколько стоит месяц работы

16 июня 2024, 16:00
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Источник:

Правительственный Портал

Украинцы могут в онлайн-режиме приобрести страховой стаж для получения пенсии в будущем. Это может сделать независимо от места пребывания лица.

Сколько стоит месяц работы

Уплата добровольных взносов происходит по желанию лица. Пенсионер может самостоятельно определить частоту и размер взносов в зависимости от собственных финансовых возможностей. При этом, возможно осуществить добровольные взносы как на свой счет, так и в пользу другого лица.

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Однако для того, что зачислить полный месяц страхового стажа необходимо оплатить как минимум минимальный страховой взнос, который с 1 апреля составляет 1 760 гривен.

Заметьте! Минимальный страховой взнос рассчитывается по формуле: минимальная заработная плата умноженная на 22%.

Кто может докупить страховой стаж?

Докупить стаж могут лица старше 16 лет. Это могут быть: те, кто проживают за рубежом, но планируют получать пенсию в Украине; люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии; лица с низким уровнем официального дохода, что надеются увеличить размер своей пенсии в будущем.

Как воспользоваться услугой

Для покупки страхового стажа не нужно посещать государственные учреждения. Достаточно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины.

Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID;
  • выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ" и "Договор на добровольное участие";
  • внести персональные данные лица в пользу которого вы хотите сделать взносы;
  • дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;
  • подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";
  • оплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежные поручения.
Автор: Катерина Добровольська