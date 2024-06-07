Доллар снова подорожает: какой курс установил НБУ сегодня

С новой недели официальный курс доллара снова вырастет в цене. За последние несколько дней валюта опустилась чуть ли не ниже 40 гривен.

Официальный курс 7 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,15 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 3 копейки против 6 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,62 гривны, что на 2 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 10 июня:

доллар – 40,24 гривны,

евро – 43,87 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 7 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,10 гривны, а продажа – 40,69 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,65 гривны , а продажа – 40,72 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,60 гривны, а продажа – 40,65 гривны.

Каким будет курс на межбанке на следующей неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, во второй декаде июня основные курсовые показатели должны остаться без существенных изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вероятно именно с этой половины месяца окончательно сформируются новые коридоры валютных колебаний, которые могут продержаться как минимум до осени.

По словам банкира, после первой инерционной декады вследствие подорожания тарифа на свет стоит ожидать массовый пересмотр цен практически на все.

Несмотря на то, что такие инфляционные процессы могут давить на валютный рынок, регулятора имеет достаточно возможностей преодолеть испытания. Поэтому, курс валют на межбанке может остаться на таком уровне: доллар – 40 – 41 гривна, евро – 43 – 46 гривен,

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