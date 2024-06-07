Офіційний курс 7 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,15 гривні за долар. Вартість долара виросла на 3 копійки проти 6 червня.

Читайте також У гривні більше: які депозити можуть принести українцям найвищі прибутки

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,62 гривні, що на 2 копійки більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 10 червня:

долар – 40,24 гривні,

євро – 43,87 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 7 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,10 гривні, а продаж – 40,69 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,65 гривні , а продаж – 40,72 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,60 гривні, а продаж – 40,65 гривні.

Яким буде курс на міжбанку наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в другій декаді червня основні курсові показники повинні залишитися без суттєвих змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Імовірно саме з цієї половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.

Важливо! За словами банкіра, після першої інерційної декади внаслідок здорожчання тарифу на світло варто очікувати масовий перегляд цін практично на все.

Попри те, що такі інфляційні процеси можуть тиснути на валютний ринок, регулятора має достатньо можливостей подолати випробування. Відтак, курс валют на міжбанку може залишитися на такому рівні: долар – 40 – 41 гривня, євро – 43 – 46 гривень,

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.