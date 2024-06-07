Офіційний курс 7 червня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,15 гривні за долар. Вартість долара виросла на 3 копійки проти 6 червня.
Читайте також У гривні більше: які депозити можуть принести українцям найвищі прибутки
Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,62 гривні, що на 2 копійки більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 10 червня:
- долар – 40,24 гривні,
- євро – 43,87 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 7 червня травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,10 гривні, а продаж – 40,69 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,65 гривні, а продаж – 40,72 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,60 гривні, а продаж – 40,65 гривні.
Яким буде курс на міжбанку наступного тижня
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в другій декаді червня основні курсові показники повинні залишитися без суттєвих змін.
Імовірно саме з цієї половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.
Попри те, що такі інфляційні процеси можуть тиснути на валютний ринок, регулятора має достатньо можливостей подолати випробування. Відтак, курс валют на міжбанку може залишитися на такому рівні: долар – 40 – 41 гривня, євро – 43 – 46 гривень,