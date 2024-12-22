Индекс "Оливье" 2024: как изменились цены в Украине за год

Цены на продукты заметно изменились за 2024 год. Не обошло подорожание и традиционный новогодний салат "Оливье". По подсчетам специалистов, цена салата выросла почти на 20%.

Индекс "Оливье" в 2024 году

Максим Гопка, аналитик УКАБ, в комментарии для 24 Канала посчитал, что в 2024 году стоимость салата "Оливье" для 6 человек вырастет на 19%.

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В общем цена всех ингредиентов для приготовления салата в 2024 году составит 300 гривен, в то время как в 2023 году его цена составляла 251,4 гривны.

В частности, индекс потребительских цен для приготовления традиционного новогоднего салата изменился следующим образом:

колбаса вареная (350 граммов) подорожала на 29%, достигнув стоимости 152 гривны против 118 гривен в прошлом году;

(350 граммов) подорожала на 29%, достигнув стоимости 152 гривны против 118 гривен в прошлом году; яйца (4 штуки) стали дороже на 33%, цена выросла с 24 до 32 гривен в этом году.

(4 штуки) стали дороже на 33%, цена выросла с 24 до 32 гривен в этом году. квашеные огурцы (200 граммов) подорожали на 17%. Их цена увеличилась до 35 гривен с 30 гривен.

Цены на некоторые овощи также выросли:

морковь (150 граммов) подорожала в 2,5 раза – с 2 гривен до 5 гривен;

(150 граммов) подорожала в 2,5 раза – с 2 гривен до 5 гривен; картофель (300 граммов) – вдвое, с 5,4 гривны до 11 гривен.

Однако некоторые продукты подешевели. Например, зеленый горошек в банке стал дешевле на 23%, с 52 гривен до 40 гривен, а 200 граммов майонеза для заправки салата подешевели на 25% – с 25 гривен до 20 гривен.

Как выросла стоимость продуктов за год

Как сообщил аналитик Максим Гопка, в среднем стоимость новогоднего стола для украинцев в этом году вырастет на 13 – 14% по сравнению с прошлым годом.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Каждый украинец имеет собственные потребительские предпочтения. Новогодний стол у каждой семьи выглядит по-своему, однако есть продукты, которые остаются общими для многих. В среднем новогодний стол для украинцев в этом году вырастет на 13 – 14% по сравнению с прошлым годом.

Анализируя изменение индекса потребительских цен, за 11 месяцев 2024 года больше всего выросли цены на:

овощи – на 43%;

фрукты – на 16%;

хлеб и хлебопродукты – на 12%;

молоко, сыр и яйца – на 14%.

Меньше всего выросли цены на сахар (без изменений) и мясо и мясопродукты (на 2,2%).

В то же время, по оценке директора Института аграрной экономики Юрия Лупенко, стоимость новогоднего стола в 2025 году составит 3 594 гривны, что на 24,8% больше по сравнению с прошлым годом.