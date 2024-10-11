Купить злотый за доллары: сколько стоит польская валюта
11 октября 2024, 17:04Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Курс польской валюты к гривне за последние несколько дней практически не менялся. В конце концов, курс злотого к доллару тоже существенно не колеблется.
Сколько стоит злотый в долларах
По состоянию на 11 октября 2024 года курс польского злотого к доллару США составляет примерно 0,25 доллара за один злотый, сообщает "Минфин".
Читайте также Комиссия на снятие наличных за рубежом: какие проценты в банках
Этот курс является средним по банкам, а также соответствует курсам, которые используют платежные системы Visa и Mastercard.
Курс польского злотого к доллару выглядит так:
- Средний курс в банках: 1 злотый – 0,25 доллара.
- Курс Visa: 1 злотый – 0,253 доллара.
- Курс Mastercard: 1 злотый – 0,253 доллара.
- Курс НБУ: 1 злотый – 0,254 доллара.
- Средний курс в обменниках: 1 злотый – 0,255 доллара.
Сколько стоит злотый в банках
По состоянию на 9-11 октября 2024 года, курс конвертации 1 польского злотого в доллары по разным банкам выглядит так:
- Райффайзен Банк: 1 злотый – 0,23 доллара;
- Аккордбанк: 1 злотый – 0,23 доллара;
- Ощадбанк: 1 злотый – 0,24 доллара;
- Укргазбанк: 1 злотый – 0,24 доллара;
- ПУМБ: 1 злотый – 0,24 доллара;
- Укрэксимбанк: 1 злотый – 0,25 доллара;
- Приватбанк: 1 злотый – 0,25 доллара.