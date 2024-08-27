Сколько стоит сдать на права в Украине

Стоимость прав в Украине является неравномерной, ведь зависит от региона и ценовой политики автошколы. В некоторых областях сесть за руль значительно дешевле.

Сколько стоит сдать на права

В 2023 году в Украине было аккредитовано 1 753 заведений по подготовке водителей. Больше всего автошкол оказалось в:

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Киев и Киевская область – 132 и 131 соответственно.

Днепропетровская – 124;

Львовская – 122;

Одесская – 101.

Онлайн-курсы, как правило, являются более доступным вариантом и часто стоят примерно на 1 000 гривен меньше, чем их офлайн-аналоги. Общие расходы на обучение варьируются в зависимости от региона, колеблясь от 4 000 до 7 000 гривен.

Кроме того, практика делится на три уровня:

минимальный, включающий 20 аудиторных часов;

базовый, охватывающий 30 аудиторных часов;

и стандартный, включающий 40 аудиторных часов.

Структура ценообразования в основном базируется на стандартном курсе из 40 уроков. Местные автошколы в разных регионах предлагают учебные пакеты, которые обычно состоят из ограниченного количества уроков, от 10 до 20 часов. Для тех, кто нуждается в дополнительных занятиях, школы предлагают возможность приобрести дополнительные уроки по цене 400 гривен в час или записаться на два отдельных практических пакета, каждый из которых состоит из 20 часов обучения.