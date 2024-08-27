Сколько стоит сдать на права
В 2023 году в Украине было аккредитовано 1 753 заведений по подготовке водителей. Больше всего автошкол оказалось в:
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- Киев и Киевская область – 132 и 131 соответственно.
- Днепропетровская – 124;
- Львовская – 122;
- Одесская – 101.
Онлайн-курсы, как правило, являются более доступным вариантом и часто стоят примерно на 1 000 гривен меньше, чем их офлайн-аналоги. Общие расходы на обучение варьируются в зависимости от региона, колеблясь от 4 000 до 7 000 гривен.
Кроме того, практика делится на три уровня:
- минимальный, включающий 20 аудиторных часов;
- базовый, охватывающий 30 аудиторных часов;
- и стандартный, включающий 40 аудиторных часов.
Структура ценообразования в основном базируется на стандартном курсе из 40 уроков. Местные автошколы в разных регионах предлагают учебные пакеты, которые обычно состоят из ограниченного количества уроков, от 10 до 20 часов. Для тех, кто нуждается в дополнительных занятиях, школы предлагают возможность приобрести дополнительные уроки по цене 400 гривен в час или записаться на два отдельных практических пакета, каждый из которых состоит из 20 часов обучения.