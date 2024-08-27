Скільки коштує здати на права

В 2023 році в Україні було акредитовано 1 753 закладів з підготовки водіїв. Найбільше автошкіл виявилося у:

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Київ та Київська область – 132 та 131 відповідно.

Дніпропетровська – 124;

Львівська – 122;

Одеська – 101.

Онлайн-курси, як правило, є більш доступним варіантом і часто коштують приблизно на 1 000 гривень менше, ніж їхні офлайн-аналоги. Загальні витрати на навчання варіюються в залежності від регіону, коливаючись від 4 000 до 7 000 гривень.

Крім того, практика поділяється на три рівні:

мінімальний, що включає 20 аудиторних годин;

базовий, що охоплює 30 аудиторних годин;

і стандартний, що включає 40 аудиторних годин.

Структура ціноутворення в основному базується на стандартному курсі з 40 уроків. Місцеві автошколи в різних регіонах пропонують навчальні пакети, які зазвичай складаються з обмеженої кількості уроків, від 10 до 20 годин. Для тих, хто потребує додаткових занять, школи пропонують можливість придбати додаткові уроки за ціною 400 гривень за годину або записатися на два окремі практичні пакети, кожен з яких складається з 20 годин навчання.