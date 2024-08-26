Як зміниться розмір військового збору

Для фізичних осіб він зросте з 1,5% до 5%, а для ФОПів ІІІ групи становитиме 1% від доходу. Інші групи платитимуть 5% від суми, розрахованої з двох мінімальних зарплат на місяць.

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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, нині переважно лише державний сектор виплачує "білі" зарплати з офіційним утриманням податків.

Водночас значна частина громадян уникає сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ, віддаючи перевагу оптимізації через мінімальні зарплати або ФОПи.

Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас з офіційно влаштованих 70% – це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх працюючих в країні частка держсектору не є значною. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором – правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил.

На думку міністра, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для зарплат українців, а також його розширення на юридичних осіб (1% від обороту) та окремі операції фізичних осіб (від 5% до 30%) є справедливим заходом під час війни для фінансування Сил оборони.

Для кого зросте військовий збір

Перегляд військового збору та деякі інші заходи дозволять залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектора безпеки та оборони, включаючи такі кроки:

Підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%.

Введення військового збору для юридичних осіб на загальній та спрощеній системі оподаткування в розмірі 1% від доходу.

Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців: 5% від двох мінімальних зарплат для 1, 2 та 4 груп, і 1% від доходу для 3 групи.

Крім того, буде запровадження військового збору на окремі операції: