Подготовка к школе бьет по карману: во сколько обойдется родителям учебный год
- Стоимость сборов в школу в 2025 году выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом, а в целом за последние пять лет - в 3–4 раза.
- В зависимости от класса, расходы на подготовку к школе составляют: первоклассник - около 10 000 гривен, ученик средней школы - примерно 7 000 гривен, старшеклассник - около 3 000 гривен.
Поход в магазин перед началом учебного года становится настоящим испытанием для кошелька. Во сколько обойдется полная подготовка школьника в 2025 году, читайте дальше.
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу?
В 2025 году подготовка к школе стала рекордно дорогой за последние пять лет. По подсчетам аналитиков Codes, стоимость сборов выросла на 25%, а всего за пятилетие в 3 – 4 раза, рассказывает 24 Канал.
Самые большие расходы ждут родителей первоклассников, ведь для них все нужно покупать с нуля:
- Первоклассник: около 10 000 гривен. Это самая дорогая категория, поскольку нужны полный комплект одежды, обувь, рюкзак и весь набор канцтоваров.
- Ученик средней школы: примерно 7 000 гривен. Часть вещей остается с прошлых лет, но одежду и обувь все равно приходится обновлять из-за активного роста детей.
- Старшеклассник около 3 000 гривен. Расходы существенно меньше, ведь школьники растут медленнее и часто сами формируют собственный набор необходимых вещей.
Где дороже всего собрать школьника
В Киеве сборы первоклассника обходятся примерно в 11 000 гривен, в Одессе, Львове и Харькове от 9 200 до 9 700 гривен, тогда как в сельской местности можно уложиться в 8 000 гривен.
Что входит в базовый набор школьника?
- Рюкзак: от 1 000 до 3 000 гривен;
- Повседневная одежда: 2 000 – 5 000 гривен (несколько футболок, рубашек, джемперов, джинсы, брюки, юбки, легкая и теплая куртка).
- Спортивная форма: 800 – 2 500 гривен (теплые комплекты дороже минимум на 25%).
- Обувь: 1 000 – 3 000 гривен.
- Канцтовары: 800 – 2 000 гривен (тетради, ручки, пенал, краски, альбом для рисования и т.д.).
- Дополнительные расходы: в среднем 1 000 – 3 000 гривен (например, электронные устройства для обучения, в частности планшет или ноутбук).
Что известно о выплатах на детей: коротко о главном
Родители первоклассников имеют право получить 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакет школьника".
Использовать эти средства необходимо в течение 180 дней с момента их зачисления на счет.