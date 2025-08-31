Во сколько обойдется собрать ребенка в школу?

В 2025 году подготовка к школе стала рекордно дорогой за последние пять лет. По подсчетам аналитиков Codes, стоимость сборов выросла на 25%, а всего за пятилетие в 3 – 4 раза, рассказывает 24 Канал.

Самые большие расходы ждут родителей первоклассников, ведь для них все нужно покупать с нуля:

Первоклассник: около 10 000 гривен. Это самая дорогая категория, поскольку нужны полный комплект одежды, обувь, рюкзак и весь набор канцтоваров.

около 10 000 гривен. Это самая дорогая категория, поскольку нужны полный комплект одежды, обувь, рюкзак и весь набор канцтоваров. Ученик средней школы: примерно 7 000 гривен. Часть вещей остается с прошлых лет, но одежду и обувь все равно приходится обновлять из-за активного роста детей.

примерно 7 000 гривен. Часть вещей остается с прошлых лет, но одежду и обувь все равно приходится обновлять из-за активного роста детей. Старшеклассник около 3 000 гривен. Расходы существенно меньше, ведь школьники растут медленнее и часто сами формируют собственный набор необходимых вещей.

Где дороже всего собрать школьника

В Киеве сборы первоклассника обходятся примерно в 11 000 гривен, в Одессе, Львове и Харькове от 9 200 до 9 700 гривен, тогда как в сельской местности можно уложиться в 8 000 гривен.

Что входит в базовый набор школьника?

Рюкзак: от 1 000 до 3 000 гривен;

Повседневная одежда: 2 000 – 5 000 гривен (несколько футболок, рубашек, джемперов, джинсы, брюки, юбки, легкая и теплая куртка).

Спортивная форма: 800 – 2 500 гривен (теплые комплекты дороже минимум на 25%).

Обувь: 1 000 – 3 000 гривен.

Канцтовары: 800 – 2 000 гривен (тетради, ручки, пенал, краски, альбом для рисования и т.д.).

Дополнительные расходы: в среднем 1 000 – 3 000 гривен (например, электронные устройства для обучения, в частности планшет или ноутбук).

