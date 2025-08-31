У скільки обійдеться зібрати дитину до школи?

У 2025 році підготовка до школи стала рекордно дорогою за останні п’ять років. За підрахунками аналітиків Codes, вартість зборів зросла на 25%, а загалом за п’ятиріччя у 3 – 4 рази, розповідає 24 Канал.

Найбільші витрати чекають на батьків першокласників, адже для них усе потрібно купувати з нуля:

Першокласник: близько 10 000 гривень. Це найдорожча категорія, оскільки потрібні повний комплект одягу, взуття, рюкзак і весь набір канцтоварів.

близько 10 000 гривень. Це найдорожча категорія, оскільки потрібні повний комплект одягу, взуття, рюкзак і весь набір канцтоварів. Учень середньої школи: приблизно 7 000 гривень. Частина речей лишається з минулих років, але одяг і взуття все одно доводиться оновлювати через активне зростання дітей.

приблизно 7 000 гривень. Частина речей лишається з минулих років, але одяг і взуття все одно доводиться оновлювати через активне зростання дітей. Старшокласник близько 3 000 гривень. Витрати суттєво менші, адже школярі ростуть повільніше й часто самі формують власний набір необхідних речей.

Де найдорожче зібрати школяра

У Києві збори першокласника обходяться приблизно в 11 000 гривень, в Одесі, Львові та Харкові від 9 200 до 9 700 гривень, тоді як у сільській місцевості можна вкластися у 8 000 гривень.

Що входить у базовий набір школяра?

Рюкзак: від 1 000 до 3 000 гривень;

Повсякденний одяг: 2 000 – 5 000 гривень (кілька футболок, сорочок, джемперів, джинси, штани, спідниці, легка й тепла куртка).

Спортивна форма: 800 – 2 500 гривень (теплі комплекти дорожчі мінімум на 25%).

Взуття: 1 000 – 3 000 гривень.

Канцтовари: 800 – 2 000 гривень (зошити, ручки, пенал, фарби, альбом для малювання тощо).

Додаткові витрати: у середньому 1 000 – 3 000 гривень (наприклад, електронні пристрої для навчання, зокрема планшет або ноутбук).

