У скільки обійдеться зібрати дитину до школи?
У 2025 році підготовка до школи стала рекордно дорогою за останні п’ять років. За підрахунками аналітиків Codes, вартість зборів зросла на 25%, а загалом за п’ятиріччя у 3 – 4 рази, розповідає 24 Канал.
Найбільші витрати чекають на батьків першокласників, адже для них усе потрібно купувати з нуля:
- Першокласник: близько 10 000 гривень. Це найдорожча категорія, оскільки потрібні повний комплект одягу, взуття, рюкзак і весь набір канцтоварів.
- Учень середньої школи: приблизно 7 000 гривень. Частина речей лишається з минулих років, але одяг і взуття все одно доводиться оновлювати через активне зростання дітей.
- Старшокласник близько 3 000 гривень. Витрати суттєво менші, адже школярі ростуть повільніше й часто самі формують власний набір необхідних речей.
Де найдорожче зібрати школяра
У Києві збори першокласника обходяться приблизно в 11 000 гривень, в Одесі, Львові та Харкові від 9 200 до 9 700 гривень, тоді як у сільській місцевості можна вкластися у 8 000 гривень.
Що входить у базовий набір школяра?
- Рюкзак: від 1 000 до 3 000 гривень;
- Повсякденний одяг: 2 000 – 5 000 гривень (кілька футболок, сорочок, джемперів, джинси, штани, спідниці, легка й тепла куртка).
- Спортивна форма: 800 – 2 500 гривень (теплі комплекти дорожчі мінімум на 25%).
- Взуття: 1 000 – 3 000 гривень.
- Канцтовари: 800 – 2 000 гривень (зошити, ручки, пенал, фарби, альбом для малювання тощо).
- Додаткові витрати: у середньому 1 000 – 3 000 гривень (наприклад, електронні пристрої для навчання, зокрема планшет або ноутбук).
Що відомо про виплати на дітей: коротко про головне
Батьки першокласників мають право отримати 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра".
Використати ці кошти необхідно протягом 180 днів із моменту їх зарахування на рахунок.