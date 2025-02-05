Где в Украине самое дешевое топливо и какие цены у ведущих операторов

Цены на топливо в Украине 5 февраля претерпели незначительные изменения. На большинстве АЗС цены за сутки практически не изменились.

Где самые большие и самые маленькие цены на топливо

В частности, бензин А-95 "премиум" доступен в большинстве областей на подконтрольной территории Украины, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Выгоднее всего его можно приобрести в сетях Motto и "Маркет" – по 54,90-54,99 гривны за литр, тогда как самое дорогое топливо этого типа стоит 64,98 гривны за литр в сети "Автотранс" на Полтавщине.

Стандартный А-95 продается во всех регионах, кроме Луганщины. Самый дешевый бензин этого вида – 52,95 гривны за литр в сети "Авантаж 7" на Киевщине. Самая высокая цена – 59,99 гривны за литр в сетях WOG и OKKO, которые работают в большинстве областей.

Дизельное топливо представлено на большинстве АЗС, кроме Луганской области. Самая низкая цена – 48,70 гривны за литр в сети "Фактор" на Житомирщине. Самый дорогой дизель – 58,99 гривны за литр в сетях OKKO и WOG.

В среднем топливо в Украине 5 февраля продают по таким ценам:

бензин А-95 премиум – 59,99 гривны за литр;

бензин А-95 – 56,81 гривны за литр;

бензин А-92 – 53,80 гривны за литр;

дизельное топливо – 55,22 гривны за литр;

автомобильный газ – 37,07 гривны за литр.

Сколько стоит топливо на разных АЗС

Цены на различные виды топлива по сетям АЗС приведены в таблице.