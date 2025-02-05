Де найбільші та найменші ціни на пальне

Зокрема, бензин А-95 "преміум" доступний у більшості областей на підконтрольній території України, передає 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Найвигідніше його можна придбати в мережах Motto та "Маркет" – по 54,90-54,99 гривні за літр, тоді як найдорожче паливо цього типу коштує 64,98 гривні за літр у мережі "Автотранс" на Полтавщині.

Стандартний А-95 продається в усіх регіонах, окрім Луганщини. Найдешевший бензин цього виду – 52,95 гривні за літр у мережі "Авантаж 7" на Київщині. Найвища ціна – 59,99 гривні за літр у мережах WOG та OKKO, які працюють у більшості областей.

Дизельне пальне представлено на більшості АЗС, окрім Луганської області. Найнижча ціна – 48,70 гривні за літр у мережі "Фактор" на Житомирщині. Найдорожчий дизель – 58,99 гривні за літр у мережах OKKO та WOG.

У середньому пальне в Україні 5 лютого продають за такими цінами:

бензин А-95 преміум – 59,99 гривні за літр;

бензин А-95 – 56,81 гривні за літр;

бензин А-92 – 53,80 гривні за літр;

дизельне пальне – 55,22 гривні за літр;

автомобільний газ – 37,07 гривні за літр.

Скільки коштує пальне на різних АЗС

Ціни на різні види пального по мережах АЗС наведені у таблиці.