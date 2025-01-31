Як змінюються ціни на пальне

Темп зростання цін на пальне у 2025 році прискориться на 13%, що зумовлено запланованим підвищенням акцизів, передає 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

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Така динаміка додатково впливатиме на собівартість окремих товарів та транспортних послуг. Водночас подальше зниження світових цін на нафту може пом’якшити вплив акцизного навантаження, що сприятиме уповільненню темпів подорожчання пального у середньостроковій перспективі.

Цікаво! У IV кварталі 2024 року спостерігалося сповільнення темпів зростання цін на пальне. У грудні подорожчання становило 4,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тоді як у вересні воно становило 6%.

Чому ціни на пальне зросли

Головна причина зростання цін – підвищення акцизів у вересні, що найбільше вплинуло на вартість скрапленого газу.

Додаткові фактори подорожчання скрапленого газу:

зростання вартості сировини;

підвищений попит у Європі;

ембарго на імпорт російських нафтопродуктів (набуло чинності 20 грудня);

світові ціни на нафту здебільшого знижувалися, що разом зі стриманим попитом і накопиченими запасами пального допомогло обмежити подорожчання бензину та дизеля;

запаси пального були сформовані гуртовими імпортерами та мережами АЗС ще до першого етапу підвищення акцизів.

Що ще вплинуло на вартість пального

Окрім вартості сировини та курсової динаміки, ціни на пальне також залежать від податкових змін та конкурентних стратегій на ринку. Наприкінці 2024 року активізувався імпорт пального, оскільки трейдери накопичували запаси перед черговим підвищенням акцизів, яке заплановане на початок 2025 року.

Зауважте! Цей фактор допоможе тимчасово стримати подорожчання пального у перші місяці року. Однак, як зазначає Національний банк, ефект буде короткостроковим, і надалі підвищені акцизи можуть спричинити прискорення зростання цін.