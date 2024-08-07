Сколько будет стоить изготовить украинский паспорт

7 августа 2024, 11:45
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Источник:

Государственная миграционная служба

Каждый украинец проходит процедуру изготовления паспорта несколько раз за жизнь. Эта процедура не бесплатная, но цены на нее меняются редко.

Сколько стоит украинский паспорт

В Государственной миграционной службе стоимость административного сбора, если гражданин изготавливает паспорт в течение 20 дней составляет – 504 гривны. Цена состоит из:

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  • административной услуги – 126 гривны;
  • бланка – 378 гривны.

Если лицо хочет изготовить документ в течение 10 дней, сумма возрастет до 874 гривны. Распределение такое:

  • стоимость административной услуги – 496 гривны;
  • стоимость бланка – 378 гривны.
Напомним! Если паспорт был потерян или поврежден, украинец должен заплатить госпошлину в размере 34 гривны.

Сколько стоит сделать паспорт в Государственном предприятии Документ

  • оформление ID-карты впервые с 14 лет – 540 гривен;
  • оформление ID-карты вместо старого образца 1994 года или обмен паспорта (за 20 рабочих дней) – 1 044 гривны;
  • срочный обмен ID-карты (10 рабочих дней) – 1 414 гривен.
Обратите внимание! Лица в возрасте от 14 лет, которые получают документ впервые, могут получить паспорт бесплатно.

Автор: Тетяна Стельмах