Жизнь в Киеве становится дороже: какую часть зарплаты "съедают" проезд, коммунальные услуги и аренда квартиры

Киев всегда был городом с более широкими перспективами, но в то же время и с более высокими расходами. Жизнь в столице с каждым годом становится все дороже, а война и связанные с ней потери только ускоряют этот процесс.

В июле киевляне начали платить больше за проезд в общественном транспорте. Сейчас на повестке дня стоит и вопрос о повышении тарифа на воду. Стоимость аренды квартир растет, а цены на продукты превышают средние по Украине.

24 Канал изучил, как дорожает жизнь в столице и насколько изменились доходы киевлян за последние годы.

Сколько зарабатывают киевляне

Опираясь на данные официальной статистики, можно утверждать, что заработки киевлян за годы полномасштабной войны существенно выросли. По состоянию на декабрь 2021 года средняя зарплата штатных работников в Киеве составляла 26 759 гривен.

Последние данные Госстата свидетельствуют, что средняя заработная плата в столице в мае 2026 года составляла 47 115 гривен. По Украине – 30 961 гривна. Таким образом, Киев является городом с самым высоким уровнем оплаты труда.

Репрезентативность показателя средней зарплаты является спорным вопросом. Эксперты критикуют его, поскольку он не отражает реальных доходов большинства работников. Как отметил в комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук, этот показатель является почему-то "средней температурой по палате", где сравнительно небольшое количество работников с высокими зарплатами может искусственно завысить цифру.

Экономист объясняет, что статистика средних зарплат в Киеве является самой высокой именно из-за этого эффекта, поскольку столица является центром экономической и политической жизни страны.

Борис Кушнирук Экономист Средние зарплаты всегда самые высокие в Киеве. Там находятся головные офисы всех компаний, центральные органы власти, в которых зарплата высокая и официально декларируется. Поэтому здесь статистика всегда выглядела значительно лучше, чем в целом по стране.

Зато более корректную картину может дать показатель медианной зарплаты. Он опирается на общее количество работников и отражает доход из середины списка: ровно 50% получают меньше этой суммы, столько же получают больше.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, государству нужна более точная статистика, чтобы власть имела представление о реальной ситуации в стране и опиралась на нее при принятии решений.

Вместе с ростом доходов киевлян растут и расходы. Что изменилось в последнее время, рассказываем далее.

Как растут расходы на проезд в Киеве

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы не пересматривалась с 2018 года, что создало эффект "отложенного взрыва". За прошедшие годы в несколько раз подорожали электроэнергия, топливо, запчасти, обслуживание подвижного состава, однако тариф оставался неизменным – 8 гривен за одну поездку.

С 15 июля стоимость выросла почти в четыре раза – до 30 гривен. Подорожание касается метро, автобусов, троллейбусов, трамваев и фуникулера. Поэтому если раньше 40 поездок в месяц обходились в 320 гривен, то сейчас – 1 200 гривен. Стоит отметить, что необходимость пересадок увеличивает эти расходы.

Стоимость проезда также повышают в городской электричке. Как сообщили в "Укрзализныце", с 22 июля цена одной поездки в Kyiv City Express вырастет вдвое. Ее размер будет зависеть от способа покупки билета:

30 гривен при покупке в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";

при покупке в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой"; 34,2 гривны – при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой"; 36,7 гривны – в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";

в терминалах самообслуживания "Укрзализныци"; 37 гривен – в кассах или непосредственно у кассира в вагоне.

Цены на услуги повышают и частные перевозчики. Первое в этом году повышение произошло в марте, когда проезд в маршрутках подорожал до 20 гривен. Как сообщает общественная организация "Пассажиры Киева", в июле перевозчики отреагировали на изменения цен в коммунальном транспорте, поэтому на маршрутах начали объявлять о повышении тарифа до 25 гривен.

Подорожание коммунальных услуг

Учитывая действие моратория на повышение цен на коммунальные услуги, тарифы на газ, горячую воду и отопление для киевлян оставались неизменными на протяжении всех лет полномасштабной войны.

Государство также регулирует стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. Последний раз ее повышали с 1 июня 2024 года – до 4,32 гривны за киловатт-час. Срок действия этой цены правительство "заморозило" и несколько раз продлевало. Последний раз – как минимум до конца октября 2026 года.

Многолетнее сдерживание роста цен обернулось накоплением долгов у поставщиков коммунальных услуг, поскольку разницу между реальной и установленной стоимостью тарифов государство не покрывает.

Несмотря на сложное положение в коммунальной сфере, единственным существенным изменением за последние годы стало временное предоставление властям больших городов полномочий корректировать тарифы для водоканалов, обслуживающих более 100 тысяч потребителей.

Ранее их устанавливал Нацрегулятор, однако все попытки централизованного повышения за последние годы проваливались. В итоге в феврале Верховная Рада разрешила местным властям изменять тарифы на холодную воду для водоканалов. Подорожание произошло в Черкассах, Ужгороде, Днепре, Кременчуге, Виннице, Тернополе и других городах. Вопрос о повышении тарифа встал и в Киеве.

Согласно опубликованным "Киевводоканалом" расчетам, экономически обоснованный тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для бытовых потребителей установлен на уровне 88,9 гривны за кубометр. Это почти втрое больше действующей цены – 30,38 гривны.

Однако Киевская городская государственная администрация не согласовала этот тариф, сообщив, что киевляне будут платить 63,79 гривны за кубометр. Ссылаясь на данные о среднестатистическом потреблении холодной воды, КГГА прогнозирует рост счетов на 200–300 гривен для семьи из трех человек.

Даты вступления в силу нового тарифа на воду в Киеве пока не объявлялись.

Как растут цены на аренду квартир

Значительную часть расходов киевлян, не имеющих собственного жилья в столице, составляет аренда. Город стабильно входит в тройку самых дорогих в Украине городов для аренды квартиры. Однако, по данным ЛУН, за последний год стоимость аренды в Киеве практически не изменилась. Из отчета за второй квартал 2026 года известно, что медианы ставок в столице были следующими:

однокомнатная квартира – 18 тысяч гривен;

двухкомнатная квартира – 28 тысяч гривен;

трехкомнатная квартира – 45 тысяч гривен.

Соотношение с показателем средней зарплаты в Киеве свидетельствует о том, что аренда однокомнатной квартиры в настоящее время отнимает около половины месячной зарплаты (51%). Аналитики отмечают, что это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Динамика роста арендных ставок в столице за годы полномасштабной войны была достаточно выраженной. С февраля 2022 года цены и спрос резко падали в ответ на начало боевых действий, однако уже в июне стабилизировались, поэтому аренда однокомнатной квартиры в среднем обходилась в 8 тысяч гривен.

Осенью и зимой рынок снова просел из-за массированных обстрелов и отключений электроэнергии, однако уже в 2023 году начал восстанавливаться. Если сравнивать средние ставки за однокомнатную, то по итогам годов они были следующими:

2023 год – 13 тысяч гривен в месяц;

2024 год – 16,5 тысячи гривен;

2025 год – 20 тысяч гривен на пике в августе, 17 тысяч гривен в конце года.

По состоянию на 22 июля медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 19 тысяч гривен. Самое дорогое жилье сосредоточено в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах (23–38 тысяч гривен). Самые низкие же медианные цены – в Деснянском районе (10 тысяч гривен).

Аренда двухкомнатной квартиры в Киеве сейчас обходится в среднем в 28 тысяч гривен, трехкомнатной – в 45 тысяч гривен.

Как рассказала в комментарии 24 Канал обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, активизации на рынке аренды в Украине стоит ожидать в конце лета – начале осени. Предпосылкой для этого является сезонный рост спроса и усиление конкуренции за самые качественные квартиры.

Виктория Берещак Эксперт по рынку недвижимости Основной спрос формируется в конце августа и в сентябре, когда на рынок одновременно выходят студенты, молодые специалисты, семьи, переезжающие перед началом учебного года, а также люди, меняющие место жительства после завершения летнего сезона отпусков. Добавьте сюда внутреннюю миграцию из-за войны – вот тот коктейль причин, почему именно август становится временем активизации рынка аренды.

Если ситуация с безопасностью существенно не изменится, именно конец лета, вероятно, станет периодом основного повышения арендных ставок в этом году, прогнозирует эксперт.

Насколько дороже продукты для киевлян

По большинству основных продуктов питания Киев является одним из самых дорогих регионов Украины. Цены в городе превышают среднеукраинские показатели, особенно в категориях хлебобулочных изделий, мяса, молочных продуктов, некоторых видов круп.

Из опубликованных "Минфином" данных Государственной службы статистики известно, что наибольший разрыв в средних ценах за июнь в Киеве по сравнению с уровнем по Украине наблюдается для следующих продуктов:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта дороже на 37,3% – 90 гривен за килограмм;

– 90 гривен за килограмм; вареные колбасы первого сорта дороже на 31,6% – 290,59 гривны за килограмм;

– 290,59 гривны за килограмм; сало дороже на 26,5% – 268,37 гривны за килограмм;

– 268,37 гривны за килограмм; яйца подорожали на 18,4% – 51,42 гривны за десяток;

– 51,42 гривны за десяток; свинина подорожала на 13,5% – 263,82 гривны за килограмм;

– 263,82 гривны за килограмм; говядина подорожала на 8,9% – 414,87 гривны за килограмм;

– 414,87 гривны за килограмм; сливочное масло подорожало на 10,2% – 119,41 гривны за 200 граммов;

– 119,41 гривны за 200 граммов; мягкие жирные сыры подорожали на 8% – 259,57 гривны за килограмм;

– 259,57 гривны за килограмм; сметана жирностью до 15% подорожала на 7,9% – 158,65 гривны за килограмм;

– 158,65 гривны за килограмм; подсолнечное масло подорожало на 10,4% – 108,43 гривны за литр.

Фрукты и овощи также стоят дороже для киевлян. Например, яблоки в среднем на 7,3% дороже. Аналогичная ситуация и с капустой и морковью. Там ценовой разрыв составляет 8–9%. Более существенен он для картофеля, репчатого лука и свеклы и находится в диапазоне +21–32%.

Наиболее близкими к средним по Украине являются цены на пшеничную муку, батон, манную крупу, сахар, ячменную крупу, рис, а также куриные тушки, пастеризованное молоко жирностью до 2,6% и замороженную рыбу. Отклонение в обе стороны не превышает 4,3%.

В то же время в Киеве по ценам, превышающим средние, продают гречку (+5,9%), пшено (+16,6%) и пшеничные крупы (+26,8%). Разница составляет от 4 до почти 10 гривен за килограмм.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в июле и августе розничные цены на говядину, свинину и курятину в Украине останутся на уровне июня. В то же время будут дешеветь овощи борщевого набора, яблоки, косточковые фрукты, салатные овощи. Умеренного роста цен следует ожидать для основных молочных продуктов.

Жизнь в столице дает украинцам больше возможностей для заработка, однако и требует значительно более высоких расходов. Несмотря на высокие показатели средней зарплаты в Киеве, они не всегда отражают реальное благосостояние большинства горожан.

Те, у кого нет собственного жилья, вынуждены тратить почти половину дохода на аренду, а цены на основные продукты в столице в основном выше, чем в среднем по Украине. Финансовое давление усугубляется повышением тарифов на проезд в общественном транспорте и на коммунальные услуги.

В итоге высокие доходы в Киеве существенно нивелируются постоянным ростом повседневных расходов, что делает жизнь в столице непростой для тех, кто зарабатывает меньше среднего уровня.