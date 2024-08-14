Получение водительского удостоверения: сколько стоят водительские права в 2024 году
14 августа 2024, 17:38Читати новину українською
Источник:Кабмин
Получение водительского удостоверения может обойтись в немалую копеечку. Поэтому, чтобы спланировать бюджет на получение водительских прав в 2024 году, нужно знать обо всех необходимых расходах.
Стоимость получения водительских прав в 2024 году
В 2024 году стоимость получения водительских прав может колебаться в зависимости от ряда факторов. В частности, на конечную сумму влияет стоимость обучения в автошколе, которую выбирает будущий водитель. При этом, цены могут отличаться от региона и дополнительных условий обучения.
Читайте также: Все еще недостаточно: какие пенсии получает большинство украинцев сейчас
Таким образом, финальная стоимость водительских прав может колебаться от 14 070 до 24 320 гривен. Поэтому основные расходы, которые следует учесть это:
- Медкомиссия – от 350 до 500 гривен;
- Обучение в автошколе – средняя стоимость колеблется между 12 500 и 22 600 гривен;
- Теоретический экзамен в МВД – 250 гривен;
- Практический экзамен в МВД – 420 гривен;
- Изготовление и выдача бланка удостоверения – до 550 гривен.