Получение водительского удостоверения: сколько стоят водительские права в 2024 году

Получение водительского удостоверения может обойтись в немалую копеечку. Поэтому, чтобы спланировать бюджет на получение водительских прав в 2024 году, нужно знать обо всех необходимых расходах.

Стоимость получения водительских прав в 2024 году

В 2024 году стоимость получения водительских прав может колебаться в зависимости от ряда факторов. В частности, на конечную сумму влияет стоимость обучения в автошколе, которую выбирает будущий водитель. При этом, цены могут отличаться от региона и дополнительных условий обучения.

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Таким образом, финальная стоимость водительских прав может колебаться от 14 070 до 24 320 гривен. Поэтому основные расходы, которые следует учесть это:

Медкомиссия – от 350 до 500 гривен;

– от 350 до 500 гривен; Обучение в автошколе – средняя стоимость колеблется между 12 500 и 22 600 гривен;

– средняя стоимость колеблется между 12 500 и 22 600 гривен; Теоретический экзамен в МВД – 250 гривен;

– 250 гривен; Практический экзамен в МВД – 420 гривен;

– 420 гривен; Изготовление и выдача бланка удостоверения – до 550 гривен.

Стоимость практического экзамена на права в 2024 году выросла почти в 30 раз, теоретического – в 13 раз, а стоимость прав – в 8 раз.