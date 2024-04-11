С начала года Украина экспортировала товаров на 10 миллиардов долларов

В первые три месяца 2024 года внешнеэкономическая деятельность Украины продемонстрировала значительный рост. Оборот товаров достиг 26 миллиардов долларов США.

Сколько экспортировала Украина

В период с января по март текущего года Украина импортировала продукцию на сумму 16 миллиардов долларов, в то время, как стоимость экспортированных товаров достигла 10 миллиардов долларов.

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Среди импортируемых товаров, большая доля - а именно 13,8 миллиарда долларов, или 86%, была обложена налогами.

! Фискальные отчисления, начисленные на каждый килограмм обремененного налогом импорта, в январе – марте 2024 года составили 0,49 доллара за килограмм, что показывает рост на 8 процентов по сравнению с той же периодом предыдущего года.

Анализ стран-партнеров показывает, что наибольший объем импорта в Украину приходится на Китай с показателем в 3 миллиарда долларов, за ним следуют Польша с 1,6 миллиарда и Германия с 1,3 миллиарда долларов.

Что касается экспорта, то Польша лидирует среди стран, принимающих украинские товары, с суммой почти 1 миллиард долларов. За ней расположились Испания и Китай с суммами 813 миллионов и 789 миллионов соответственно.

Какие товары экспортировала Украина

В первом квартале 2024 года среди импортируемых товаров в Украину основную долю составляли следующие категории:

Машины, оборудование и средства транспортировки доминировали с объемом импорта в 5,3 миллиарда долларов, что составило 65% от общего импорта за этот период. Эти товары также обеспечили значительный вклад в государственный бюджет через таможенные платежи, суммируя 38,9 миллиарда гривен, или 30% от общих таможенных сборов.

Химическая продукция также заняла значительное место в импортном портфеле страны, с оценкой в 3 миллиарда долларов, что вылилось в 21,3 миллиарда гривен таможенных поступлений, формируя 16% от общего количества таможенных выплат.

Третьей важной группой товаров были топливно-энергетические ресурсы на сумму 2 миллиарда долларов, вклад которых в таможенные сборы составил 31,8 миллиарда гривен, а это примерно 25% от всех таможенных платежей, осуществленных в этот период.

Три основные категории товаров возглавили список экспорта из Украины в первом квартале 2024 года: